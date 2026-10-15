Vanoli vara il 4-3-3 verso il Como: Mastantuono si allena regolarmente

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La Fiorentina potrebbe cambiare volto in vista della sfida contro il Como. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Paolo Vanoli ha provato in allenamento il 4-3-3, una variante del 4-2-3-1 utilizzato finora per garantire maggiore solidità ed equilibrio al centrocampo viola.

Una scelta legata soprattutto alle caratteristiche del Como, squadra che fa del possesso palla e delle verticalizzazioni i propri punti di forza. L'idea è quella di aggiungere un uomo in mediana, con Brescianini al fianco di Fagioli e Ndour. Tra le alternative figura anche Oulai, che verrebbe arretrato rispetto alla posizione occupata a Genova.

Buone notizie intanto da Franco Mastantuono, tornato regolarmente ad allenarsi dopo l'intervento alla mano sinistra. L'argentino è stato provato sulla fascia, con Njie sul versante opposto. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Pellegrino e Beto, con il primo favorito. Possibile spazio anche per Pedro Gonçalves, utilizzabile tra centrocampo e trequarti. Il 4-2-3-1 potrebbe dunque essere temporaneamente accantonato, complice anche l'assenza di Atta, senza però rinunciare definitivamente a un sistema che valorizza il potenziale offensivo della rosa.