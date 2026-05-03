Martinelli promosso o ancora in prestito? Ecco le possibili strategie viola

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In caso di addio di De Gea la dirigenza della Fiorentina ha davanti a se due strade: o quella intrigante di promuovere Martinelli primo portiere, o quella più realistica di cercare un profilo che garantisca la prossima stagione il passaggio tra un totem come De Gea e il futuro in casa, con Martinelli magari atteso da un altro prestito, non in Serie B ma in Serie A in una squadra di medio bassa classifica per osservarne ancora la crescita. In tal senso comunque gli ultimi sei mesi di Tommaso alla Sampdoria sono stati ottimi e le parate di Martinelli hanno consentito ai blucerchiati di salvarsi senza patemi.

Sampdoria che dal canto suo non disdegnerebbe di avere Martinelli un altro anno a Genova, magari nuovamente in prestito e dall’inizio dell’anno. Lo riporta La Repubblica.