MANDRAGORA, Prende tempo. ACF aspetta ma...

Il Corriere Fiorentino spiega la situazione legata a Rolando Mandragora. È il centrocampista classe ‘94 di proprietà della Juventus ma l’anno scorso in prestito al Torino, il profilo scelto per ritrovare qualità in mezzo al campo ma ancora una risposta definitiva da parte del giocatore non è arrivata.

Colpa del dialogo con il Toro che non si è mai interrotto, alimentato dal tecnico Juric e concretizzatosi in un’offerta granata da 8 milioni (più bonus) girata di recente ai bianconeri, vero e proprio scoglio da superare anche per Barone e Pradè che attenderanno ancora qualche giorno prima di virare, eventualmente, su altri obiettivi. Così se alla fine Mandragora non dovesse arrivare nonostante i 10 milioni di valutazione da scontare nei pagamenti in arrivo dal Piemonte per Chiesa e Vlahovic, non è da escludere un ritorno di fiamma per il tedesco Nadiem Amiri, mediano duttile in prestito al Genoa nell’ultima stagione ma di proprietà del Bayer Leverkusen.