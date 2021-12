MALEH, All'improvviso: una settimana al bacio

Youssef Maleh è in un bel momento di forma e si è regalato due gol nell'ultima settimana, i primi in Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex Venezia ora non vuole fermarsi più e l'asticella è destinata inevitabilmente ad alzarsi. La buona tecnica di base con cui si muove, le capacità di inserimento e l'attitudine offensiva ne fanno un jolly efficace da calare all'occorrenza. Il 23enne è sempre rimasto concentrato sul campo, attento a correggere gli errori segnalati di volta in volta, mai troppo stanco per risparmiare energie o per tentare uno scatto in più, in allenamento come in partita. Maleh vuole scrivere nuove pagine di emozioni e il momento è quello giusto, sempre seguendo la sua filosofia ovvero quella di cogliere l'attimo.