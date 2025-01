Maldini all'Atalanta sblocca Zaniolo alla Fiorentina: l'ex Roma torna in prestito con diritto

Nicolò Zaniolo è prossimo al ritorno alla Fiorentina. I viola, riporta il Corriere dello Sport-Stadio, pagheranno la metà del prestito oneroso che l'Atalanta deve riconoscere al club turco (3 milioni e quindi 1,5), così come la metà del suo stipendio (2,5 milioni netti e quindi 1,2). Il diritto di riscatto, che può diventare obbligatorio al raggiungimento del 65% delle presenze stagionali, è fissato a 16 milioni più 3 di bonus, legati a risultati e obiettivi. La fumata bianca arriverà appena la Dea avrà chiuso per l'arrivo di Daniel Maldini dal Monza.

Un affare, quello che porterà il figlio d'arte a Bergamo, che per Tuttosport è in procinto di chiudersi. Il trequartista classe 2001 andrà via dal club brianzolo nelle prossime ore. Da limare gli ultimi dettagli, ma Daniel ha già detto sì al club della famiglia Percassi per un contratto fino al 2029. Dando il via libera, così, al passaggio di Zaniolo alla Fiorentina.