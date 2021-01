MALCUIT, Col terzino destro la rosa è completa

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino dopo Kokorin, Malcuit è il secondo acquisto di questo mercato di gennaio. Sarà anche l’ultimo? "Si - ha risposto ieri Daniele Pradè - dovevamo fare delle cessioni per accontentare quei calciatori che volevano più spazio e abbiamo preso ragazzi utili per completare la rosa. Siamo soddisfatti poi, come sempre, sarà il campo a giudicarci". Da qui a lunedì comunque, il ds resterà vigile, pronto a cogliere eventuali opportunità. Soprattutto a centrocampo. Se per Torreira infatti ogni discorso sembra destinato ad essere rimandato a giugno, nelle ultime ore son circolati i nomi di Tolgay Arslan e, soprattutto, Rolando Mandragora.