LUKAKU, Nuovi esami a breve: rientro nel 2023

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku, ora in Belgio per seguire le terapie. Sarà sicuramente uno de grandi assenti in Juventus-Inter, in programma domani a Torino. L'attaccante ex Chelsea all’inizio della prossima settimana sosterrà nuovi esami per rendere ancora un'idea più chiara sui tempi di recupero. L’ipotesi di ritorno in campo, si legge, dovrebbe essere solo nel 2023.