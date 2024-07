LOVRIC, Intermediari a lavoro per limare la differenza

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Nazione fa il punto sul centrocampo viola e il mercato. Il nome di Sandi Lovric continua ad essere d'attualità in casa Fiorentina. Ma il weekend non ha sbloccato una fase di stallo a livello economico. Lo sloveno classe ‘96 dalla Fiorentina è valutato intorno agli 8 milioni, già proposti in settimana al club friulano. Che di contro ne vorrebbe almeno 12. Gli intermediari sono al lavoro per provare a limare la differenza, spinti anche dal fatto che il centrocampista ha voglia di cambiare aria e ritiene concluso il suo ciclo a Udine.