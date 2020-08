LOTTI, Difende l'emendamento del PD sul Franchi

Il Corriere Fiorentino di oggi ospita un articolo a firma Luca Lotti, ex Ministro dello Sport, a proposito della questione stadio della Fiorentina, in particolare il Franchi. Il politico sottolinea come l'emendamento del PD per il Decreto Semplificazioni a firma Caterina Biti non vada assolutamente a ledere la tutela del patrimonio artistico e culturale, ponendo anzi una nuova chiave di riflessione, ossia il mantenimento degli impianti anche una volta abbandonata la loro primaria funzione. Ribadendo che la Soprintendenza non sarà scavalcata, e che si è fatto troppo rumore per nulla, i vincoli però non possono essere considerati eterni. Perseguendo l'idea di leale collaborazione tra enti pubblici, Lotti ammette che si potrebbe anche bandire un concorso. In ogni caso, sottolinea, c'è per tutti l'occasione di dimostrare che il lento affannarsi può convivere con il fast, fast, fast di chi viene da lontano.