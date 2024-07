LECCE, Corvino in trattativa per il sostituto di Pongracic

FirenzeViola.it

È ormai certo che Marin Pongracic lascerà il Lecce. Rimane da vedere se lascerà anche la Serie A, dato che nel frattempo la Fiorentina si è inserita nella trattativa con lo Stade Rennais. In ogni caso, la dirigenza pugliese sembra vicina alla chiusura per il suo sostituto. Come riportato nelle pagine de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Corvino sta valutando Phil Neumann, 27 anni dell’Hannover cresciuto nello Schalke 04 e con il contratto in scadenza nel 2025.