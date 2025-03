Le pagelle degli altri: tutti sopra la sufficienza, Gudmundsson il meno positivo

Di peli nell'uovo non ce ne sono nella prestazione totale messa in campo dalla Fiorentina contro l'Atalanta. Per questo, sui quotidiani, fioccano voti altissimi per tutti i viola, che non vanno mai sotto la sufficienza: è quindi impossibile trovare il peggiore in campo tra gli uomini di Raffaele Palladino. Si può però sottolineare come, in attacco, la prestazione di Albert Gudmundsson non sia stata così brillante come quella dei compagni. Anche l'islandese prende una più che abbondante sufficienza, ma fatica a incidere. Per la Nazione galleggia tra le linee ma ha difficoltà a trovare il ritmo, soprattutto in avvio quando perde qualche pallone pericoloso. Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea i primi 20' più che imprecisi dell'ex Genoa, che poi prende quota senza mai brillare. Queste le pagelle:

Albert Gudmundsson:

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Nazione: 6,5

Repubblica (Firenze): 6

Corriere Fiorentino: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6

FirenzeViola.it: 6-