Fagioli piace a Sarri e Rovella alla Fiorentina: l'indicazione di mercato
FirenzeViola.it
Nel quadro che il Corriere Fiorentino ha fatto oggi sui possibili movimenti della Fiorentina in vista del mercato di gennaio, il quotidiano parla anche di uno scambio di interessi tra la società viola e la Lazio. In particolare Maurizio Sarri che avrebbe messo gli occhi su Nicolò Fagioli: all'allenatore piace il centrocampista che non sarà certo incedibile a gennaio come del resto praticamente tutti i giocatori della Fiorentina.
Dall'altra parte, ai viola piace e da tempo Nicolò Rovella, ora infortunato. Per adesso non ci sono stati contatti ma secondo il quotidiano questi nomi danno un'idea dei movimenti che ci dobbiamo aspettare per il centrocampo a gennaio.
