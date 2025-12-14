"La raffica di indizi ha bisogno della prova regina": La Nazione inquadra Viola-Verona

"Fiorentina-Verona vale la stagione". Basterebbe il titolo, utilizzato da La Nazione, per inquadrare al meglio lo scontro diretto di oggi al Franchi. Invece il quotidiano fiorentino si concentra di più sulla situazione dei viola, scrivendo che dopo la vittoria in Conference e il ritorno al gol dei due attaccanti, la raffica di indizi, adesso, ha bisogno della prova regina. La riprova che vale la conferma e che (finalmente) possa emettere la sentenza che Firenze aspetta da tanto, troppo, tempo. Questa: la Fiorentina si è risvegliata e ha iniziato la sua risalita.

Prosegue poi l'analisi del giornale. Punto primo: la Fiorentina, lo dice la statistica, deve ancora vincere la prima partita di campiona. E, sempre per una questione di numeri, in classifica l’assenza di ‘blocchetti’ da tre punti (ovvero vittorie) si fa sentire in modo indecente. Punto secondo: la salvezza è un percorso ancora possibile, ci mancherebbe, ma i risultati da qui alla fine del 2025, sono e saranno la chiave definitiva per capire se il traguardo è possibile, probabile e raggiungibile, oppure… Quanto alle scelte, Vanoli cercherà di dare un seguito a quello che di buono che si è visto in coppa contro la Dinamo. La difesa, ad esempio, con quella soluzione ‘alternante’ da tre a quattro o viceversa può concretamente segnare la svolta a livello tattico di cui la squadra viola aveva bisogno. Quindi il ruolo di Gud. Ruolo inteso come uomo in più in campo. Uomo libero da schemi o guinzagli e proprio per questo dal rendimento (finalmente) di categoria, capace di diventare la guida di una Fiorentina dove la presenza di un regista (con Fagioli e Nicolussi Caviglia mai concretamente decisivi nel fare la differenza) potrebbe non essere più così obbligatoria o essenziale.