L'Inter punta Vicario e prepara un'offerta da 20 milioni di euro

L’Inter potrebbe puntare dritta su Guglielmo Vicario. L’attuale portiere del Tottenham - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - viene considerato dai nerazzurri come un possibile titolare indiscusso perché ha esperienza internazionale, ha appena vinto l’Europa League ed è cresciuto anche grazie alle apparizioni in Champions e in Nazionale. Classe 1996, arriverebbe a Milano nel pieno della maturità, realizzando un sogno coltivato fin da giovane, ispirandosi a Handanovic.

Al momento non esistono trattative ufficiali né con il Tottenham né con l’entourage del giocatore. Gli inglesi non hanno urgenza di vendere e Vicario è legato al club fino al 2028. L’Inter, dal canto suo, non intende fare follie e punta a contenere l’investimento intorno ai 20 milioni.