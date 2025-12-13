Conference, Fiorentina vicina alla qualificazione: tutto si decide a Losanna
La situazione in Conference League resta ancora aperta, con molti verdetti da definire nella prossima ultima giornata. Al momento, l’unica squadra già certa della qualificazione diretta agli ottavi è lo Strasburgo. Come riporta La Nazione, a novanta minuti dalla fine della fase, la Fiorentina ha invece praticamente la sicurezza di chiudere almeno tra le prime 24, risultato che garantirebbe l’accesso ai sedicesimi di finale, in programma il 19 e 26 febbraio. Per i viola, l’eliminazione appare uno scenario estremamente remoto: servirebbe infatti una sconfitta con almeno tre gol di scarto, accompagnata da una combinazione di risultati sfavorevoli sugli altri campi.
Il viaggio a Losanna, però, potrebbe avere un peso decisivo anche in ottica più ambiziosa. Una vittoria in Svizzera aprirebbe infatti scenari molto interessanti, spalancando alla Fiorentina le porte della qualificazione diretta agli ottavi di finale, previsti per il 12 e 19 marzo, evitando così il passaggio intermedio dei sedicesimi. Tutto resta dunque nelle mani della squadra viola, chiamata a chiudere il girone con un risultato positivo per trasformare una qualificazione ormai vicina in un traguardo ancora più prestigioso.
