Confronto spietato al Viola Park, da lì la ripartenza: la Gazzetta torna su domenica scorsa

vedi letture

"Firenze ora ci crede. Squadra e città si compattano, con il Verona sembra una finale". La Gazzetta dello Sport titola così, oggi, il suo pezzo d'analisi sui viola e il delicatissimo appuntamento di oggi con la squadra di Zanetti. Il sole scalda Firenze e allontana i brutti pensieri, prosegue la Rosea, sottolineando il tutt'uno che si è creato per la sfida al Verona che vale davvero come una finale. I tifosi si sono avvicinati alla squadra in modo più leggero, con uno stato d'animo diverso, capendo che non c'è bisogno di aggiungere ulteriore tensione a un momento che è già compromettente. Si è passati dal discutere sulle difficoltà della squadra alla ricerca della più rapida via d'uscita.

Quanto alla società, in settimana è tornato a parlare Rocco Commisso che ha ribadito come sia in costante contatto col Viola Park, dove domenica scorsa è avvenuto un confronto interno dopo il ko deludente di Sassuolo. In quell'occasione è successo qualcosa di importante e decisivo - si legge -, coi dirigenti che hanno imposto alla squadra un confronto serrato e spietato: era il tempo dello sfogo, per liberare i giocatori dalla zavorra che li rallentava. Da qui il successo contro la Dinamo, ma è oggi che si aspetta la riprova. Perché in fondo, non conta quando la Fiorentina si salverà: conta che si salvi - chiosa la Gazzetta -.