Fiorentina-Verona è anche De Gea-Montipò: lo spagnolo vuole il riscatto dopo Sassuolo

Nel presentare Fiorentina-Verona, La Nazione si focalizza anche sui duelli individuali tra le due compagini e sceglie di mettere a confronto i due portieri, David De Gea e Lorenzo Montipò. Se il portiere scaligero sta dimostrando una certa continuità di rendimento, condita anche da partite importanti e bei voti in pagella, l’estremo difensore spagnolo ha bisogno di riscattarsi dopo la giornata no di Reggio Emilia, nella quale ha disputato senza dubbio la peggior partita della sua avventura in maglia viola. Vanoli ha chiesto una mano ai senatori e dunque anche a lui.

Ma al di là della leadership e della personalità serve ritrovare in fretta il portierone spagnolo che tante volte ha fatto la differenza.