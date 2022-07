LE NORMAND, Ha l'appeal per rilevare Milenkovic

La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina, arrivando ad analizzare la situazione intorno a Nikola Milenkovic. Il classe '97 - scrive il quotidiano - ambisce all'Inter o, in alternativa, alla Juventus, meno al Napoli. La società gigliata aspetta l'offerta giusta, ma sogna di tenerlo e nel frattempo si tutela, nonostante sia tutto in stand-by anche per l'unico con un certo appeal per sostituirlo, ovvero Robin Le Normand della Real Sociedad.