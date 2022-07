LAZIO, Si valuta Vicario. Sarri ha chiesto Terracciano

Nel caso in cui la Lazio dovesse riuscire a sbloccare l'accordo con l'Atalanta per Marco Carnesecchi, Sarri avrebbe comunque bisogno di un vice che possa fare da titolare fino al rientro del giovane portiere attualmente infortunato alla spalla. In tal senso sono spuntate le ipotesi che portano al nome di Luis Maximiano, portoghese che si potrebbe muovere con la formula del prestito. Sarri avrebbe anche indicato il nome di Pietro Terracciano della Fiorentina. L'alternativa è puntare direttamente su Guglielmo Vicario, giocatore da acquistare a titolo definitivo e che potrebbe permettere alla Lazio di non dover prendere anche un vice, lasciando Pepe Reina come dodicesimo. A riportarlo è Il Messaggero.