LAZIO, Sarri porta tutti in sala video: nuovo modulo?

Come riporta la rassegna stampa di RadioSei, ieri il tecnico della Lazio Maurizio Sarri (prossimo avversario della Fiorentina in campionato) ha chiamato tutti a lezione davanti al video per capire cosa non ha funzionato e proiettarsi verso la squadra viola. Lo studio è stato fissato dopo il riposo pomeridiano post allenamento. Nelle ultime ore, per non stressare il rapporto con la squadra Sarri ha promesso pazienza al gruppo: questo lo step garantito dal tecnico. Il mister riflette, ma anche ieri ha escluso accorgimenti tattici o aggiornamenti di modulo. Il 4-3-1-2 potrebbe essere una variante che darebbe maggiore consistenza ed equilibrio alla squadra. Sarri però non ha tempo per lavorarci e ora non vuole altri fattori di incertezza. Si dovrebbe proseguire con il 4-3-3, adesso però si continua con l'addestramento mirato a trovare continuità.