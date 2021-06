LAZIO, Corsa agli obiettivi viola: è già fatta per Hysaj

"Sarrizzare" la Lazio, è l'obiettivo di Igli Tare secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio. Il mercato dei biancocelesti si intreccia anche con quello della Fiorentina, ma uno degli obiettivi per la difesa viola è praticamente sfumato. Hysaj è infatti uno dei fedelissimi di Sarri fin dai tempi di Empoli ed è ad un passo dall'arrivo nella capitale. Sul mercato c'è anche Maksimovic, considerato vicinissimo alla Lazio da giorni e che Gattuso vuole a Firenze. Per adesso resta in standby, così come Politano: Sarri vuole 1/2 esterni offensivi e l'ex Inter e Sassuolo è uno dei profili più seguiti insieme a Ilicic e Orsolini.