La Viola 3.0 sta prendendo forma. La Nazione: "Il bello deve ancora venire"

vedi letture

Sulle pagine odierne de La Nazione questa mattina si parla diffusamente di come la Fiorentina sia uscita dalla sfida di lunedì a San Siro contro l'Inter, una gara persa sì nella ripresa ma dove la Viola non ha sfigurato, come evidenzia nel suo pezzo Giampaolo Marchini. La sensazione è che nella ripresa la Fiorentina non sia calata d'intensità, aggrappandosi ai singoli con il piglio di una squadra che crede nelle sue doti tecniche, dando anche continuità nell'impatto agonistico durante i primi 45 minuti. In altre parole, pur affrontando probabilmente la squadra meglio attrezzata per campionato e Champions non ha sfigurato. Anzi.

Ha retto l'urto del furore agonistico nerazzurro, cercando di fare la partita adattando le proprie caratteristiche. Meglio giovedì, certo, ma lunedì sera è stata la conferma che la Fiorentina 3.0 sta prendendo forma. Il bello potrebbe continuare proprio da domenica prossima.