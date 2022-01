LA REPUBBLICA, Tentazione Alvarez. Su Isco...

Ikonè e Piatek, arrivati rispettivamente prima e subito dopo l’inizio del calciomercato invernale sono il segnale che la Fiorentina c'è. I due tasselli sono stati aggiunti e il ds Pradè ha detto che il club adesso potrà pensare al mercato in uscita. Amrabat e Benassi i nomi più caldi in questo senso. Eppure la questione Vlahovic continua a tenere banco. Dall’Inghilterra sono convinti che l’Arsenal, per esempio, proverà un altro assalto spingendosi anche oltre i 70 milioni di euro e provando in tutti i modi ad accontentare Vlahovic e i suoi agenti che richiedono commissioni in doppia cifra. La presenza in Italia di Fernando Hildago, procuratore di Julian Alvarez, non è passata inosservata. Incontrerà Juventus, Milan e Inter ma la Fiorentina, grazie ai rapporti della sua dirigenza, avrà voce in capitolo. Specie se la situazione attorno a Vlahovic dovesse accendersi. Alvarez è un attaccante che può spaziare su tutto il fronte offensivo, è un classe 2000 e viene reputato come uno dei maggiori talenti del Sudamerica. Ha una clausola rescissoria da 20 milioni e il contratto in scadenza a fine 2022. I viola sono vigili e osservano tutto con grande attenzione. Sarebbe un colpo a effetto. E non è detto che i colloqui non possano riprendere in vista della prossima estate.

Capitolo Isco. Il trequartista del Real Madrid, 30 anni, è ormai ai margini e il suo ingaggio da 7 milioni è pesante. Però dalla Spagna sono convinti che anche la Fiorentina sia interessata, considerando il contratto in scadenza a giugno. Finora sono arrivate solo nette smentite e la concorrenza è alta.