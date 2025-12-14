FirenzeViola Alle 15 Fiorentina-Hellas, Mandragora e Sohm con Nicolussi, Fagioli verso la panchina. Davanti Gud-Kean

Non sarà una partita qualunque. La Fiorentina alle 15 affronta il Verona al Franchi, consapevole dell'importanza della partita. I viola, ultimi in classifica a 6 punti, hanno bisogno di agganciare proprio il Verona che dopo la vittoria sull'Atalanta è a +3 sulla Fiorentina. Lasciarla fuggire via sarebbe una resa, troppo pericolosa, ecco perché il risultato inseguito dai viola è uno solo: la vittoria, diventato ormai un tabù in serie A. Anche perché il Lecce e il Torino si sono staccate con una vittoria, bisogna accorciare almeno su Parma e Cagliari, oltre che sul Pisa rimasto terzultimo a 10 dopo il ko. Dopo quasi due mesi (23 ottobre) la Fiorentina è tornata al successo almeno in Europa ed ora deve sfruttare l'entusiasmo dei tre punti per ottenerli dunque anche in campionato dove in ballo c'è una salvezza da ottenere al più presto passando anche e soprattutto da questo scontro diretto.

Le conferme e i ballottaggi

A segno contro la Dinamo sia Kean che il subentrato Gudmundsson che molto probabilmente Vanoli rilancerà titolari anche oggi in un confermato 3-5-2 anche se in corsa potrebbe riproporre la difesa a quattro vista nell'ultimo spezzone di gara giovedì. Un'alternativa insomma da considerare anche se sugli esterni Gosens è ancora indisponibile e Fazzini - già utilizzato come esterno a sinistra - resta ancora in dubbio (Vanoli ufficializzerà i convocati solo oggi). Così all'inizio davanti a De Gea spazio a Pongracic (assente a Reggio per squalifica ma presente giovedì), Marì e Ranieri, anche se Comuzzo sembra in crescita. Con Fagioli reduce dall'infortunio di Reggio e che dunque dovrebbe partire dalla panchina, dovrebbe toccare ancora a Nicolussi Caviglia giocare al centro della mediana con Mandragora a destra e Sohm a sinistra anche se Richardson ha dato buone sensazioni giovedì scorso senza dimenticare che Vanoli ha una grande considerazione di Ndour, anche lui in campo contro la Dinamo. Sulle fasce Dodo e Parisi. Davanti come detto spazio a Kean in coppia con Gudmundsson libero di girargli intorno.

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi Caviglia, 7 Sohm, 65 Parisi; 10 Gudmundsson, 20 Kean. Allenatore: Paolo Vanoli