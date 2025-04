La parabola di Folorunsho: da trequartista ad esterno. Domani tocca a lui

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio stamani si sofferma su Michael Folorunsho. Dall’impiego come trequartista nel 4-2-3-1 allo spostamento al centro e poi sulla fascia nel 3-5-2. Un bel giro di ruoli - si legge - non sempre così produttivo, visto che il classe '98 è stato adattato spesso senza trovare mai una collocazione stabile. Il che, probabilmente, ha contribuito a ridurne l'impiego soprattutto nelle ultime settimane: 13 presenze in totale - una sola da titolare nell'ultimo mese - e 0 gol.

Un assist, per l'appunto giovedì scorso col Celje. La partita di domani può diventare un'occasione di rilancio anche in virtù delle tante assenze sugli esterni: Dodo e Moreno per squalifica, Gosens per infortunio. Presumibilmente Folorunsho giocherà un'altra volta a tutta fascia.