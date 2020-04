LA NAZIONE, Tutti in albergo isolati dal mondo

La Fiorentina sta aspettando di vedere nero su bianco le indicazioni necessarie affinché possa essere messa in moto la macchina per la rinascita. All’estero solo un giocatore: Franck Ribery, peraltro in costante contatto (da sempre) con il club. Il francese - che si trova in Germania con la famiglia - ha la valigia fatta: aspetta solo che il club gli dia il via libera al ritorno. Dovrà sottoporsi ai 14 giorni di isolamento preventivo come previsto dalla normativa, ma sarà comunque in tempo in vista del ritorno - scaglionato - al lavoro. Il centro sportivo Astori era già stato sanificato all’indomani della chiusura (la Fiorentina è stata tra i primi club a tenere i propri dipendenti a casa, a salvaguardare la salute di tutti): dovrà esserne rimodulato l’accesso sulla base del protocollo e delle prescrizioni, che indicheranno la necessità di un luogo che diventi la roccaforte del club per il pernottamento dei calciatori e di chi gli lavora intorno. A riportarlo è La Nazione.