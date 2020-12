LA NAZIONE, Torna Commisso: tutti i piani del patron

Rocco Commisso è pronto a tornare a Firenze e La Nazione scrive come il patron venga definito molto più sereno dopo il tre a zero alla Juventus. La volontà del patron ora è concentrarsidi più sulla squadra che su questioni trasversali, come auspicato anche da Prandelli pubblicamente. L'unica certezza al momento comunque è che Rocco si tratterrà a lungo in Italia, almeno tre settimane ma più probabilmente un mese, proprio nel periodo del mercato e del tour de force in campionato. Sarà un gennaio infuocato.