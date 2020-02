LA NAZIONE, Iachini: "Chiesa? È da 20 gol"

"Chiesa? È da 20 gol". Lo ha detto Beppe Iachini in un'intervista esclusiva a La Nazione. L'allenatore della Fiorentina si è raccontato alle pagine del quotidiano affermando come non sia un difensivista per quanto riguarda il suo gioco e sulla squadra ha aggiunto: "In 45 giorni Lirola è tornato dirompente. Badelj recuperato. Castrovilli cresce. Il futuro? Il contratto c'è, ma non parliamone". Il mister si è lasciato andato anche ad un commento su Dusan Vlahovic definendolo un talento puro che sta crescendo.

E infine su Federico Chiesa si è espresso così: "Beh, su Federico mi piace dire questo. Per me non è solo un giocatore forte quando fa l’esterno. Per me è uno che deve stare lassù e pensare al gol. Chiesa è uno da 20 reti a campionato". E la vita da fiorentino di Beppe Iachini? Lavora 12 ore al giorno, entra al centro sportivo alle sette e mezzo del mattino e esce alla stessa ora la sera. Neanche il tempo di fare un giro per la città.