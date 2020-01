LA NAZIONE, Fofana e Juan Jesus: scatto viola

La Fiorentina ha deciso di rimandare le mosse ufficiali alla prossima settimana. E - riporta La Nazione - viste le difficoltà per arrivare a Duncan, comunque obiettivo concreto, è spuntata l'idea Seko Fofana dell'Udinese. Iachini ha messo il suo nome nella lista dei rinforzi giusti per l'immediato futuro e Pradè ha ripreso subito i contatti con il suo vecchio club per verificare la possibilità. Per Juan Jesus, invece, la Fiorentina è sicura che alla fine la Roma accetterà il prestito oneroso di 6 o 18 mesi con diritto di riscatto obbligatorio che non superi i 6 milioni.