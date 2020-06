LA NAZIONE, Conferma di Iachini appare più lontana

La Nazione, stamani in edicola, commenta le dichiarazioni di ieri da parte del presidente gigliato Rocco Commisso in merito al futuro dell'attuale allenatore viola Beppe Iachini. Il tycoon - si legge - ha provato a non sbilanciarsi, ma la questione è sembrata invece piuttosto chiara: "Logicamente dobbiamo vedere cosa succede nelle ultime partite per capire se confermarlo o meno. Non sono sicuro al cento per cento sul risultato finale". Le quotazioni su una conferma appaiono dunque in calo.