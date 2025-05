La Moviola di Fiorentina-Betis. Qualche dubbio su Mandragora-Rodriguez

Buoni voti dai quotidiani per Nyberg, arbitro di Fiorentina-Betis valida per la semifinale di Conference League. La Gazzetta dello Sport assegna il 7 in pagella all'arbitro svedese ritenuto sempre nella posizione giusta, giudicando in maniera adeguata gli episodi in area. I due rigori chiesti nel secondo tempo sono stati non assegnati in maniera corretta, anche il tocco di spalla di Richardson. Il contatto tra Mandragora e Rodriguez in area, per la rosea, è consono.

Il Corriere dello Sport è un po' meno benevolo e si ferma al 6 in pagella, restando con qualche dubbio proprio sul contatto di cui sopra: il contatto c'è, ma è leggero e lo scontro non è tale da giustificare il rigore. Regolari anche tutti i gol.