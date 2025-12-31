Da Palladino a Vanoli, i voti ai 4 allenatori del 2025 della Fiorentina de La Nazione

vedi letture

L'edizione odierna de La Nazione ripercorre il 2025 degli allenatori della Fiorentina. Quattro profili per una "panchina senza pace", scrive il quotidiano che dà i voti alle esperienze di Palladino, Pioli, Galloppa e infine Vanoli, attualmente in carica.

Il primo - oggi all'Atalanta dopo le dimissioni di fine maggio - prende 6,5 in pagella perché anche se aveva iniziato con il tonfo di Monza, alla fine ha portato la Fiorentina al record di punti dell'era Commisso. Stefano Pioli, voto 4. Arrivato da predestinato, se ne è andato dopo tre mesi di flop dopo aver portato la Fiorentina nel baratro.

Per Galloppa un senza voto, visto che la sola apparizione contro il Mainz è troppo poco per poterlo giudicare.

Anche Paolo Vanoli si prende un 4 in pagella. Il suo 2025 alla Fiorentina si è chiuso con il tonfo di Parma e i numeri dicono che il suo percorso è praticamente lo stesso di Pioli. Domenica sarà già il 2026: con quale prospettiva?