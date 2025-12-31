Quando torna Kean? Probabile che rientri al Viola Park venerdì

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:52Rassegna stampa
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport ipotizza quando potrebbe tornare ad allenarsi al Viola Park Moise Kean, attaccante della Fiorentina che in questi giorni non si sta allenando con un permesso concesso dal club per "motivi familiari".

Il club ha fatto sapere di non essere ancora a conoscenza di quando il classe 2000 tornerà con la squadra, ma il quotidiano scrive che molto probabilmente non tornerà prima di venerdì, il giorno in cui è più probabile che possa tornare ad allenarsi con la squadra, appena in tempo per la sfida di domenica contro la Cremonese. Starà poi a Paolo Vanoli decidere se schierarlo comunque dal primo minuto oppure lasciarlo in panchina almeno all'inizio. 