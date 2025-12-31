Che fine fa Dzeko? Addio Fiorentina a gennaio, ma niente Genoa o Cagliari

Non mancheranno saluti eccellenti nel mercato di gennaio della Fiorentina. Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, uno degli indiziati principali a lasciare il Viola Park a partire dalle prossime settimane dovrebbe essere Edin Dzeko che con alta probabilità lascerà Firenze, anche se le piste Cagliari o Genoa non fanno al caso dell'attaccante bosniaco.

Però l'attaccante ha uno spessore e un curriculum che gli permettono di avere mercato, deve solo capire la soluzione migliore. Arrivato a parametro zero in estate, ha un ingaggio da 1,8 milioni da un anno più opzione, che però non verrà esercitata. L'avventura di Dzeko alla Fiorentina è stata un disastro e le parti cercheranno insieme la soluzione migliore per l'addio del bosniaco che in viola ha segnato solo due reti in Conference League.