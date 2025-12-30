Fiorentina-Cremonese, attesi 16 mila spettatori: numero in crescita
La Nazione guarda a Fiorentina-Cremonese, facendo un punto sui biglietti. Al momento, quando siamo soltanto all’inizio della settimana, sono attesi sugli spalti circa 16.000 tifosi, numero destinato a salire nei prossimi giorni, tanto che alla fine la soglia canonica dei 20.000 spettatori potrà essere davvero raggiunta.
Il pomeriggio di domenica, quando al Franchi arriverà la Cremonese, sarà l’ennesimo di passione. Il clima sarà lo stesso respirato contro l’Udinese e nella trasferta di Parma. Il tifo organizzato sta studiando altre iniziative per provare a dare una scossa agli uomini di Vanoli, in questo momento ritenuti i responsabili.
