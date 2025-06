La Fiorentina sonda il terreno per Dzeko. RepFi: "Un'idea con o senza Kean"

La Repubblica (ediz. Firenze) scrive di Edin Dzeko, svincolato dopo la stagione da oltre venti gol al Fenerbahce a 39 anni compiuti e con la voglia di continuare a stupire. L’attaccante vorrebbe tornare in Italia e oltre al Bologna e al Como, su di lui, avrebbe sondato il terreno anche la Fiorentina. Un profilo che potrebbe far comodo, con o senza Moise Kean. È soltanto un’idea prematura, dal momento che tutto è in divenire e dipenderà anche dalla scelta dell’allenatore, ma la società nelle scorse settimane ha sottolineato di volersi cautelare cercando un attaccante che possa coabitare con Kean.