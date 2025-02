La Fiorentina non vinceva in casa senza subire gol dall'Inter da 11 anni

vedi letture

La Fiorentina non vinceva una partita in casa contro l'Inter senza subire reti dai nerazzurri da ben 11 anni. Questo - come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport - dà la misura dell'impresa dei ragazzi di Palladino che hanno replicato il risultato ottenuto dalla squadra allora allenata da Vincenzo Montella che nel 2014 riuscì a battere l'Inter sempre 3-0. Era il 5 ottobre 2014 e la serata del "pallone è quello giallo". Ieri sera il remake al Franchi, contro un'Inter ancora più forte.