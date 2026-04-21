La Fiorentina allunga la striscia di risultati positivi, Tuttosport: "Viola quasi salva"

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Al Via del Mare ieri si è chiusa la 33ª giornata di Serie A con un pareggio che, come riportato stamani da Tuttosport, mette quasi in salvo la Fiorentina e lascia tutto aperto tra il Lecce e la Cremonese (ora appaiate a 28 punti: il Cagliari quint’ultimo ne ha 33): ai giallorossi restano i rimpianti e una classifica che continua a muoversi lentamente. Salentini e toscani fanno 1-1 al termine di una sfida intensa, giocata a ritmi alterni ma sempre viva, soprattutto nella ripresa, quando il Lecce trova la forza per rimettersi in carreggiata. Per la Fiorentina è un pari che dà continuità: 36 punti, striscia positiva che si allunga e un piccolo ma significativo margine sul Cagliari.

Un punto a testa, dunque, che racconta due storie diverse ma unite dalla stessa necessità: continuare a lottare, perché nulla è ancora deciso.