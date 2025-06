L'Al-Nassr pensa già al dopo-Pioli: occhi su Okan Buruk del Galatasaray

L'Al-Nassr si prepara a salutare Stefano Pioli e, contestualmente, punta a un super-nome come sostituto. Lo rivela Tuttomercatoweb.com: in attesa di sancire ufficialmente la fine del rapporto con Pioli, che salvo clamorosi colpi di scena da inizio luglio diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina, il club saudita cerca un profilo top per la panchina. Secondo quanto raccolto da TMW, Okan Buruk, attuale tecnico del Galatasaray, sarebbe in cima alla lista dei preferiti del club saudita per sostituire l'italiano destinato alla Fiorentina.

Questo, grazie agli ottimi risultati ottenuti in Turchia così come alla capacità mostrata in carriera di gestire i campioni.