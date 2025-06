Calciomercato Pioli vuole Viti: Fiorentina sul centrale del Nizza, ecco costi e formula

La Fiorentina mette gli occhi su Mattia Viti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il centrale protagonista nell'ultima stagione con l'Empoli ma di proprietà del Nizza, potrebbe rimanere in Italia. Su di lui ci sarebbero i viola di Stefano Pioli, tecnico che apprezza molto il classe 2002. Ci sarebbe proprio il volere dell'allenatore in pectore della Fiorentina dietro l'idea di mercato che Pradè e i suoi stanno percorrendo nelle ultime ore.

Autore di 30 partite nell'ultima Serie A, di un ottimo avvio di campionato seguito da un finale in calando (lo stesso di tutta l'Empoli) Viti, originario di Borgo San Lorenzo, potrebbe essere il secondo colpo a chilometro zero (o quasi) dopo quello di Jacopo Fazzini, anche lui toscano suo compagno proprio nell'ultima stagione in azzurro. Contatti avviati tra le parti (Fiorentina e Nizza) per un affare che si potrebbe definire sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Oltre alla regione di provenienza e l'ultima esperienza in A, dettaglio non da poco, con Fazzini Viti condivide anche la fede viola.