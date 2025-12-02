Torino, nuove riflessioni su Baroni. D'Aversa e Nesta sono pronti

L posizione dell'allenatore del Torino Marco Baroni è tornata in discussione dopo le voci di settembre. La prossima sfida contro il Milan sarà importante in questo senso, scrive oggi Tuttosport, anche se probabilmente non decisiva visto anche che si tratta della capolista. Una sconfitta insomma non significherebbe esonero immediato, molto dipenderà dal modo in cui la squadra granata approccerà la gara. In caso di brutta sconfitta in termini di gioco e atteggiamento, però, ecco che l'ipotesi di un addio non sarebbe da scartare. Già nei mesi scorsi il presidente Cairo e il ds Vagnati, scrive il quotidiano, avevano sondato altri profili: fra questi anche De Rossi e Palladino, ora seduti sulle panchine di Genoa e Atalanta.

E così l'eventuale ricerca di un nuovo allenatore sarebbe indirizzata verso altri allenatori: fra quelli liberi che potrebbero rientrare nel novero dei candidati ci sono Roberto D'Aversa, Luca Gotti, Fabio Pecchia e Alessandro Nesta. Ragionamenti come detto per il momento prematuri, ma da tenere in considerazione se la prossima sfida contro il Milan dovesse andare male più nell'atteggiamento e nel modo di stare in campo che nel risultato.