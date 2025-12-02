Generoso Rossi accusa: "Io ho smesso per le scommesse, Masiello e Fagioli no"
Generoso Rossi, ex portiere di Siena e Palermo, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha raccontato la squalifica per calcioscommesse: "Ero un pesce piccolo e me lo misero in quel posto. Mi hanno bruciato una carriera che prometteva bene. Ero di proprietà del Palermo. Senza quella squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi".
L'ex estremo difensore ha ammesso che scommetteva sulle partite "ma non sulla mia squadra. Scommettevo sulla Serie C, ma non potevo farlo. Non mi sono mai venduto una partita, come altri che invece giocano ancora. Uno di questi è Masiello, ma penso anche a Fagioli. Io li avrei radiati tutti".
