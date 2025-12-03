Kean è un mistero, La Nazione: "Posizione e egoismi: alla ricerca del bomber perduto"

Anche La Nazione si sofferma sull'astinenza da gol di Moise Kean e si domanda: cosa è accaduto e sta accadendo a Kean? Le problematiche sono diverse, spaziando dalla costruzione di gioco che Pioli aveva dato alla sua Fiorentina, per arrivare alla ricerca di un partner di reparto che Moise non sembra aver ancora trovato. Le caratteristiche della manovra della Fiorentina che sembra costringere Kean a una mole di gioco molto dispersiva sul piano atletico fisico.

E poi un pizzico di egoismo in meno da Moise lo si può e deve pretendere, ma farlo rientrare a recuperare o riconquistare palloni alla fine si è rivelato un boomerang sul numero dei tentativi di finalizzazione dell’attaccante. Capitolo compagno di reparto: meglio la coppia Kean-Gud o il tandem di centravanti Kean-Piccoli? E se invece Moise finisse per essere al top come unico riferimento della manovra d’attacco, magari supportato da due compagni che si muovono in linea alle sue spalle?