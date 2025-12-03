Niente Fiorentina a trazione anteriore: Kean fatica a far coppia e i numeri lo dimostrano

Nell'approfondimento del Corriere Fiorentino sull'attacco viola si può leggere come l'idea di una Fiorentina a trazione anteriore, che avesse almeno due riferimenti offensivi se non tre vista la presenza di un trequartista, è diventata un fardello con cui anche il nuovo tecnico ha fatto i conti. Fino a questo momento la coppia più impiegata è quella composta da Kean e Gudmundsson, un totale di 606 minuti tra campionato e Conference League nei quali sono arrivati i 2 gol di Kean contro Roma e Bologna e un gol, ma su rigore, dell’islandese sempre contro il Bologna. In coppia con Piccoli invece il centravanti della Nazionale non ha ancora segnato.

I 2 gol dell'ex Cagliari sono arrivati sempre in sua assenza, una volta in coppia con Dzeko (contro il Sigma Olomuc) e un’altra con Gudmundsson (contro il Genoa), segno che l’intesa tra i due è ancora tutta da trovare. Insomma, contando che Dzeko deve ancora segnare il suo primo gol in campionato, oltre ai 2 realizzati in Conference, mentre Fazzini è ancora a secco, la sensazione che aver toccato gli equilibri offensivi della passata stagione non sia stata una buona idea è diventata qualcosa di più.