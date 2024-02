L'OPINIONE, Certe volte basta un gol per cambiare aria

FirenzeViola.it

All’interno delle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere un editoriale a firma di Benedetto Ferrara, noto giornalista fiorentino. Questo il suo pensiero: “Addio tabellone luminoso, tu che certificavi le nostre gioie e i nostri dolori, ti che sintetizzavi in due cifre e poche parole ciò che avveniva sul campo e il nostro stato d’animo. Ci mancherai, anche se sappiamo che tornerai più luminoso e sgargiante, magari in 4K. Magari si può sostituire con uno striscione che dica Fiorentina-Juventus 4-2? Siamo sentimentali, soprattutto in questo momento da cui usciremo prima o poi. Magari con un altro “Patto” nello spogliatoio. C’era una volta il patto della bistecca, poi quello della ribollita e l’ultimo è stato il patto del sushi. Adesso si faccia il patto della mensa aziendale”.

E ancora: “Questo 2024 è iniziato in piena carestia, ma una vittoria con un’avversaria di livello (vedi la Lazio) può far rialzare la testa. Adesso ce ne sarebbe bisogno. Riporterebbe serenità, che farebbe bene a tutti. […] Basta poco per far cambiare aria: a volte solo un gol. Coraggio Fiorentina, è ora di rialzare la testa. Fallo per te e per la tua gente, quella che ti vuole bene”.