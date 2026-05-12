L'altra rivoluzione: comunicazione e non solo, ecco come cambia la Fiorentina

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Nell'elencare tutti i cambiamenti a cui è chiamata la Fiorentina nei prossimi mesi, sotto lo sguardo e il volere di Fabio Paratici, la Nazione aggiunge: la ristrutturazione voluta da Paratici non riguarderà solo il campo. È infatti in arrivo un nuovo responsabile del Viola Park, Paolo Morganti, uomo di fiducia del ds già ai tempi della Juventus e attuale dg del Catanzaro.

E sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anche altri comparti del club: intanto l’area comunicazione, dove l'idea è quella di rivoluzionare la gestione del sito ufficiale dei suoi contenuti (non ci saranno più «anchorman» sotto i riflettori e infatti a fine mese saluterà Rossella Petrillo, volto della Fiorentina «mediatica» voluta dall'ex dg Barone) e di separare l'informazione istituzionale da quella sportiva (con quest'ultima che ha già mostrato segnali di crescita). Restano poi nel mirino l'area medica e il ruolo del team manager.