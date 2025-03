L'allievo sfida il maestro. La Nazione: "Palladino vuol battere anche Gasp"

La Nazione mette a confronto Palladino e Gasperini che - si legge - sono un po’ come Galeone con Allegri, ovvero maestro e allievo. O anche padre e figlio. Similitudini caratteriali si accavallano a spunti di gioco come il pressing costante e asfissiante, proprio per gli appunti che idealmente Palladino prendeva quando era un giocatore a disposizione di Gasp, nel Genoa. L’allievo Raffaele vuole sfruttare la sfida di domenica contro il maestro Gian Piero per aggiungere un’altra tacca alla classifica delle grandi fatte vacillare e buttate giù nel corso della sua avventura da allenatore di Serie A.

Gasperini vivrà la sfida contro l’allievo dallo skybox dove sarà ospitato per scontare la squalifica che lo terrà lontano dalla panchina dell’abbraccio con Palladino. Il resto lo faranno le emozioni da raccogliere e raccontare sul campo.