"L'accusa di Antognoni è polvere sotto il tappeto". Il commento di Calabrese

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Sulle pagine de La Repubblica, c'è un commento di Giuseppe Calabrese alle parole di Giancarlo Antognoni, che ieri è tornato a parlare in merito alla sua assenza dalla festa del Centenario mettendo ulteriore tensione in una questione spinosa. "Legittimo - scrive Calabrese - ma tirare in ballo Baggio, Batistuta e Rui Costa, accusarli di aver tradito la Fiorentina, è stato un tentativo disperato per nascondere la polvere sotto il tappeto.

Anche perché Antognoni sa che Baggio fu venduto per fare un favore agli Agnelli; che Batistuta (sabato sera al Franchi aveva le lacrime agli occhi) ha provato in tutti i modi, per nove anni, a vincere qualcosa a Firenze prima di emigrare a Roma; e che Rui Costa fu sacrificato e ceduto al Milan per tentare di mettere una pezza al buco di bilancio viola. La famiglia Commisso durante la festa del centenario ha ufficialmente ritirato la maglia numero 10, per questa stagione, in suo onore