Malesani: "Ecco il motivo per cui ero assente dal Centenario al Franchi"

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Intervistato dal Corriere Fiorentino, Alberto Malesani ha spiegato la sua assenza dalla festa di sabato sera per il Centenario della Fiorentina: "Semplice, dovevo tornare velocemente a casa e quindi non potevo restare. Nessuna mancanza da parte della Fiorentina, che nei miei confronti è stata invece gentilissima. E poi quell’accoglienza al Franchi, davvero unica. Solo Firenze può regalare certe emozioni, non esiste confronto con altre piazze".

Poi parla dell'attualità della Fiorentina, e dopo aver sottolineato come le prime 4-5 giornate non vadano tirate conclusioni, Malesani dice la sua su ciò che ha visto: "Siamo ancora indietro sul piano fisico, c’è troppa lentezza, sia in fase di costruzione, ma soprattutto in quella di contenimento, specialmente sulla fascia destra. Da quella parte il Frosinone, che ha giocato una gran partita e a cui devono essere fatti i complimenti, affondava come la lama nel burro. Era troppo facile per loro. Jimenez e Ndour non hanno fatto filtro e Mastantuono, che si è dato molto da fare, non ha certo le caratteristiche dell’incontrista".