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Se Torreira arriva alla Fiorentina firma per un anno più due: i dettagli

Se Torreira arriva alla Fiorentina firma per un anno più due: i dettagliFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:30Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul fronte Lucas Torreira, ormai più di una semplice idea per la Fiorentina. L'idea è quella di riportare in Toscana il centrocampista uruguaiano attualmente al Galatasaray e secondo quanto raccolto, in caso di prestito con diritto o obbligo di riscatto, Torreira andrebbe a firmare un contratto annuale che, in caso di riscatto, verrebbe automaticamente prolungato di altre due stagioni. Il centrocampista quindi potenzialmente potrebbe giocare con la maglia della Fiorentina fino al 2030. Ora si aspetta che l'affare si chiuda, in un senso o nell'altro.